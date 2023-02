Служебна победа класира Швьонтек на полуфиналите в Дубай, Крейчикова отстрани Сабаленка

Ига Швонтек се класира за полуфиналите на тенис турнира на твърда настилка в Дубай с награден фонд 2,788 милиона долара.

Водачката в световната ранглиста трябваше да срещне Каролина Плишкова, но чехкинята се отказа поради заболяване.

На полуфиналите полякинята ще премери сили с Коко Гоф. Американката отстрани сънародницата си Мадисън Кийс с 6:2, 7:5.

Втората схемата на турнира и №2 в света Арина Сабаленка допусна обрат и отпадна от надпреварата. Тенисистката от Беларус отстъпи с 6:0, 6:7(2), 1:6 от Барбора Крейчикова от Чехия.

Bára DIGS IN @BKrejcikova comes from behind to level it up with Sabalenka!



Into a one-set shootout for the #DDFTennis semifinals pic.twitter.com/k3XVWwlHtR