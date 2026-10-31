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Спартак Плевен матира Черно море със силен край

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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„Синьо-белите“ продължават да са под пара в НБЛ.

Спартак Плевен матира Черно море със силен край
Снимка: НБЛ
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Спартак Плевен продължава да е под пара в НБЛ по пътя към третия пореден успех. "Синьо-белите" матираха Черно море с 80:74 в среща от четвъртия кръг, изиграна в Двореца на културата и спорта. Двата отбора сътвориха драма до самия край, като във финалните акорди спартаклии изкопчиха победата и така се погрижиха състава, воден от Фотис Такианос, да сбърка за първи път от началото на сезона. В този мач тимът от Плевен бе воден от помощник треньора Александър Алексиев, който замести наказания Желко Лукаич.

За актуалния носител на Купата на България липсваше Дънишей Харис.

По този начин участникът в Европейската северна лига има на сметката си три победи и една загуба, с колкото са и "моряците", които бяха в серия от три поредни успеха. На 7 ноември (събота) Спартак ще домакинства на Балкан, докато Черно море ще има визита на Локомотив Пловдив.

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Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Дъжд от точни стрелби, дело на Александър Матушев, Роли Устър и Алекс Симеонов, тласнаха гостите към едноличното водачество в откриващите минути. Цветомир Чернокожев и Реми Абел имаха други планове, които реализираха, за да могат домакините не само да сътворят обрат и да се радват на аванс от 4 точки в края на дебютния период.

Матушев и Абел бяха автори на стрелбището в началото на следващата десетка за двата отбора. Взимането на надмощие се оказа трудна задача. Николай Стоянов пое за момент щафетата за „моряците“, но Джейлън МакКлауд и Симеонов се погрижиха „синьо-белите“ да възстановят равенството при 40:40, оттегляйки се и двете страни при въпросния резултат.

Устър често поемаше отговорност за спартаклии на старта на второто полувреме, докато от другата страна Дейшон Бърк излезе на сцената за момент. Все пак действащият носител на Купата на България си извоюва точка актив след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе и в откриващите моменти на заключителната четвърт. Така се стигна до последните 2 минути, когато Симеонов и МакКлауд изведоха тима от Плевен с 3 точки. Безплодните атаки взеха връх, а Николай Стоянов доближи отбора от Варна само до 2 точки с 45 секунди, оставащи на часовника, но атака по-късно МакКлауд отговори с ключов кош, пращайки успеха в плевенския лагер.

Роли Устър (11 борби) и Александър Матушев вдъхновиха Спартак с по 17 точки. Александър Данаилович ги последва с 15, Джейлън МакКлауд се отчете с 14 и 7 откраднати топки, Алекс Симеонов се разписа с 10 точки.

Цветомир Чернокожев отговори за Черно море с 18 точки. Реми Абел завърши с 15 и 6 асистенции, Къртис Джоунс реализира 12, Николай Стоянов отбеляза 10.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Спартак Плевен #БК Черно море Тича

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