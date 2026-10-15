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Спецакция срещу изборната търговия в област Плевен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Дарина Цветкова
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Чете се за: 01:32 мин.
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спецакция изборната търговия плевеска област
Снимка: БНТ
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Мащабна специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Плевен. Основен акцент е противодействието на търговията с гласове и нарушенията на изборното законодателство.

Операцията е насочена и срещу битовата престъпност, както и към гарантиране на обществения ред и повишаване на пътната безопасност. Общо 195 полицейски служители са ангажирани с проверките. Участват екипи от всички районни управления, сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен и жандармерията.

На ключови места в областта са изградени 20 контролно-пропускателни пункта. Полицейските екипи проверяват адреси, търговски обекти и моторни превозни средства с цел установяване на нарушения и престъпления.

комисар Валентин Георгиев, началник на "Охранителна полиция", ОД на МВР - Плевен: "До момента имаме проверени 72 лица, извършени са проверки на МПС над 60, търговските обекти са 27, три казина. Имаме протоколи съставени 17 броя, актове и фишове около 20 броя. Нямаме подавани сигнали и се надяваме всички да ин информират, за да можем да вземем веднага мерки и съответно със съвместна работа с прокуратурата да успеем да докажем тези престъпления, ако има такива. Нямаме никакво напрежение и някакви сигнали, които да ни насочват за купуване."

#Плевенско #изборна търговия #спецакция

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