Спецакция срещу изборната търговия в област Плевен

Мащабна специализирана полицейска операция се провежда на територията на област Плевен. Основен акцент е противодействието на търговията с гласове и нарушенията на изборното законодателство.

Операцията е насочена и срещу битовата престъпност, както и към гарантиране на обществения ред и повишаване на пътната безопасност. Общо 195 полицейски служители са ангажирани с проверките. Участват екипи от всички районни управления, сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен и жандармерията.

На ключови места в областта са изградени 20 контролно-пропускателни пункта. Полицейските екипи проверяват адреси, търговски обекти и моторни превозни средства с цел установяване на нарушения и престъпления.