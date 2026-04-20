БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Спокойно протекъл изборен ден, но бавно обработване на протоколите в Благоевград

від БНТ , Репортер: Станислава Николова
A+ A-
16300
Чете се за: 02:15 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Спокойно протекъл изборен ден, но бавно обработване на протоколите – такава е ситуацията в Благоевград, където към момента е обработена едва около половината от изборната документация.

Изборният ден в региона е преминал без сериозни инциденти и с относително висока избирателна активност. Най-висока тя е била в община Белица, а най-ниска – в община Благоевград, но въпреки това остава значителна предвид броя на жителите.

Председателят на Районната избирателна комисия в Благоевград Мартин Бустеров обясни, че процесът по обработка на резултатите върви по-бавно от очакваното.

„И в момента тече процесът по отчитане на изборните резултати, около 200 комисии са минали от 566. Гоним да сме обработили почти половината от комисиите.Бавно върви процесът, тъй като в тези избори има едни нови изисквания за контрол, който РИК трябва да осъществява, относно пломбираните чували със специални пломби, наличието и лицата на книжа и материали в едни пликове, така че това допълнително забавя процесът по обработка“, обясни председателят на Районната избирателна комисия в Благоевград Мартин Бустеров.

Въпреки това, от комисията очакват да приключат в рамките на деня.

„Но създали сме организация, мисля, че ще се справим така в ранния следобед да успеем да тръгнем към София, за да предадем пък от наша страна материалите на Централната избирателна комисия.“

Бустеров коментира и честите грешки в протоколите, които допълнително затрудняват работата.

„Виждаме, че се допускат елементарни грешки в полета в протокол, в който просто не можем да се обясним как може да се сбърка. Явно са изморени колегите и притеснени колегите от секциите.“

Вижте повече в прякото включване на Станислава Николова.

#обранотка протоколи #парламентарни избори 2026 #РИК - Благоевград #избори на 19 април #България гласува

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ