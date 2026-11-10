Срещу визитата на фон дер Лайен: Симпатизанти на "Възраждане"

Пред сградата на Висшето Военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" във Варна се провежда протест организиран от ПП "Възраждане".

Недоволството е срещу посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Демонстрацията преминава под мотото - "Варна иска мир, а не война!“.

Основните искания на протестиращите са България да не бъде въвличана във военен конфликт и председателят на ЕК да напусне незабавно страната ни. Протестиращите хвърлиха плодове, зеленчуци и яйца по кортежа на Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев.