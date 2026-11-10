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Срещу визитата на фон дер Лайен: Симпатизанти на "Възраждане"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Чете се за: 01:30 мин.
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Пред сградата на Висшето Военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" във Варна се провежда протест организиран от ПП "Възраждане".

Недоволството е срещу посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Демонстрацията преминава под мотото - "Варна иска мир, а не война!“.

Основните искания на протестиращите са България да не бъде въвличана във военен конфликт и председателят на ЕК да напусне незабавно страната ни. Протестиращите хвърлиха плодове, зеленчуци и яйца по кортежа на Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев.

"Варна и цяла България искаме мир. Протестът е мирен и е насочен срещу посещението на Урсула фон дер Лайен във Варна, защото тя се превърна в един посланик на войната."

"Абсолютен неотралитет и не на войната, само мир."

"За 37 години нещо да се промени в тази държава. Откакто сме в ЕС то става все по-лошо, не че ЕС е нещо лошо, но управлението на тази госпожа, която е тука, съсипва цяла Европа."

"В България не искаме да влизаме в чужда война. Другото, което е, не искаме евро, искаме българския лев."

#„Възраждане“ #Варна #протест

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