Стефанос Циципас изравни резултата за тима на Европа на Лейвър Къп

Стефанос Циципас изравни резултата за тима на Европа в тазгодишното издание на отборния турнир по тенис за мъже Лейвър Къп в Берлин. 12-ият в ранглистата на ATP победи с 6:1, 6:4 австралиеца Танаси Кокинакис с 6:1, 6:4 за час и 21 минути.

Гръкът започна мача на изключително високо ниво, печелейки осем от първите девет гейма, за да поведе с 6:1, 2:0. Докрая на мача Циципас не допусна на 78-я в света да стигне дори до точка за пробив на негово подаване и така след 81 минути той изравни резултата между европейците и отбора на света.

