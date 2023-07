Стилияна Николова в поредицата "Спортните таланти на България"

Стилияна Николова е първият спортист, който попада в документалната поредица на БНТ "Спортните таланти на България".

Началото - 26 юли 2023 г. не е избрано случайно, защото на тази дата догодина ще бъде открит официално най-големият спортен форум - Олимпийските игри в Париж.

Поредицата „Спортните таланти на България“ цели да представи някои от най-изявените млади български спортисти, които ще участват в Игрите в Париж.

Заглавието на филма "Между световете" е препратка към развитието и живота на талантливата и успешна състезателка в художествената гимнастика Стилияна Николова, която тръгва от непознатите земи на Египет, за да премине през София и да стигне (дай Боже) догодина до Париж и Олимпийските игри във френската столица (парадоксално или не - една от песните в нейните съчетания е именно Paris Holds the Key To Your Heart).

Лентата разказва за живота на навършващата 18 години през август Стилияна - нейният труден и дълъг път от Египет до България, за липсата й към семейството, което продължава да живее в Кайро, за живота в общежитието към тренировъчната зала на "Раковски", за хобитата, за интереса й към театралното изкуство, за отношенията й с треньорката Валентина Иванова, за безконеничните и изморителни ежедневни тренировки.

За да се засили автентичността на филма, са използвани четирите музики, по мотиви от които Стилияна играе своите съчетания на топка (Arabian Nights - кавър на песента от Аладин), обръч (Gianna Nannini - Mama), бухалки (Jailhouse Rock - Elvis Presley) и лента (Paris Holds the Key To Your Heart по музика от анимационния филм Anastasia). Зрителите ще имат възможността да видят уникални кадри от живота на Стилияна Николова, която ще разказва искрено за битието и личността си. Продължителността на филма е 28 минута, негов автор е Стефан Георгиев, режисьор е Йоанна Капанова, оператори - Николай Балкански и Станислав Златев, монтаж - Васко Иванов.

Сред главните герои на следващите филми от поредицата, която се реализира от всички журналисти в дирекция „Спорт“ на БНТ, са Едмонд Назарян (борба), Юлияна Янева (борба), Александър Николов (волейбол), Илия Груев мл. (футбол), Йоана Илиева (фехтовка), Петър Мицин (плуване), Карлос Насар (вдигане на тежести), Изабела Янкова (планинско колоездене), Божидар Саръбоюков (лека атлетика), Пламена Миткова (лека атлетика) и др.

До края на 2023 г. БНТ 3 ще излъчва по един филм в месеца – всяка последна сряда през юли, август, септември, октомври, ноември и декември, а с настъпването на 2024 г. и с наближаването на Олимпийските игри в Париж ще бъдат излъчвани по два филма.

Гледайте шампионката ни в художествената гимнастика Стилияна Николова в поредицата "Спортните таланти на България"!

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok