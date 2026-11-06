Стивън Стоянчов: Не мога да опиша чувството с една дума

Стивън Стоянчов бе лаконичен, но щастлив след втория пореден верен ход на Левски в Лига Европа. „Сините“ излъгаха Ягелония с 1:0 в среща на Националния стадион „Васил Левски“. Юношата на столичния тим се превърна в герой за столичния тим. Нападателят бе автор и на единственото попадение за действащите шампиони в Първа лига.

„Благодаря на феновете за прекрасната атмосфера. Не мога да опиша чувството с една дума. Изобщо не съм очаквал това да се случи за мен и то е приятна изненада. Конкуренцията в Левски е убийствена, но тренирам на 100% и когато имам възможност, я използвам“, каза той.

Попитан за предстоящия двубой с ЦСКА, който предстои в неделя, Стоянчов отговори: „Ще бъде тежък мач. Излизаме концентрирани и се надяваме да постигнем победа“.