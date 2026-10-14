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Столичната община спечели делото за спирането на обществената поръчка за почистване в Зона 1

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Почистване на Зона 1
Снимка: Столична община
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Столичната община спечели делото за прекратяване на обществената поръчка за чистотата в Зона 1, съобщиха от "Московска" 33.

Върховният административен съд окончателно потвърди като законосъобразно прекратяването на обществената поръчка за районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски".

"С това решение Върховният административен съд доказа, че нашата последователна позиция бе юридически и икономически издържана. Ние отказахме да подпишем дългосрочни договори при условията на монопол и оферти с цена, надвишаваща неколкократно пазарната логика. Не се огънахме пред натиска и доказахме, че Столичната община ще определя правилата в интерес на гражданите, а няма да приема изнудване", заяви кметът Васил Терзиев.

Окончателното съдебно решение за Зона 1 отваря пътя на Столичната община към обявяването на нова обществена поръчка за районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски".

В новия конкурс ще бъдат заложени още по-високи изисквания за качество, задължителна модерна техника, повече механизирано чистене и завишени санкции при неизпълнение.

От Столичната община подчертават, че сметосъбирането и почистването в Зона 1 и Зона 7 и към момента се извършват регулярно, по график и без риск за чистотата.

При провеждането на Мегапоръчката за чистотата на София, след отстраняването на участници с непрозрачни оферти, в Зона 1 и Зона 7 остана по един кандидат, чиито ценови предложения се оказаха прекомерно високи. Вместо да обвърже столицата с неизгодни 5-годишни договори, Столичната община прекрати процедурата и временно осигури обслужването чрез анекси на цена от 209 лв./тон – сума, която е почти два пъти по-ниска от исканите от кандидатите над 340 - 370 лв./тон.

#нова поръчка #Зона 1 #спечелване на дело #Столичната община #почистване

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