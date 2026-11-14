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Свитолина разкри как поддържа отношенията си с Монфис след раздялата

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Украинката и французинът обявиха раздялата си преди месец.

Гаел Монфис и Елина Свитолина
Снимка: БГНЕС
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Елина Свитолина заяви, че запазването на добрите отношения с Гаел Монфис по отношение на съвместното отглеждане на дъщеря им и грижата за нейното благополучие са основните ѝ приоритети, докато свиква с живота след раздялата им.

Украинската тенисистка разкри, че тя и Монфис, бившият №6 в световната ранглиста, продължават да поддържат редовен контакт въпреки раздялата си, за която обявиха миналия месец. Двамата сключиха брак през юли 2021 година, а през октомври 2022 година се роди дъщеря им Скай.

Свитолина заяви, че напрежението, породено от войната на Русия в Украйна, е сред факторите, допринесли за разпадането на брака им.

„Имаме прекрасни отношения с Гаел“, сподели Свитолина пред журналисти в петък след победата си над Арина Сабаленка в груповата фаза на WTA Finals. Успехът ѝ осигури място на полуфиналите в заключителния за сезона турнир, провеждащ се на тенис комплекса „Индиън Уелс“.

„Дори 10 минути преди мача трябваше да разговарям с него и отношенията ни са добри. Най-важното за нас е дъщеря ни да бъде щастлива. Това е основният ни приоритет“, добави украинката.

Свитолина призна, че турнирът не ѝ е осигурил особено бягство от вниманието към раздялата им. Интензивният медиен интерес и негативните коментари в социалните мрежи допълнително усложняват и без това трудния период за нея.

„Не бих казала, че това е начин да избягам от ситуацията. В подобни моменти просто искаш да бъдеш далеч от медиите и всички социални мрежи“, заяви украинката.

Бившата №3 в света разкри, че понякога се откъсва от Инстаграм и останалите приложения, когато почувства, че напрежението става прекалено голямо. В такива моменти предпочита да се съсредоточи върху семейството си. В други дни успява да остави настрана спекулациите около личния си живот и да продължи да следи случващото се около нея.

„Всеки ден е различен. Някои дни са по-добри, други са хубави, а трети са лоши“, сподели Свитолина.

32-годишната тенисистка заяви, че годините, прекарани под общественото внимание, са ѝ помогнали да изгради устойчивост, но призна, че онлайн тормозът може да накара спортистите да се чувстват уязвими, когато се върнат към тренировките или състезанията.

Тя приветства усилията на WTA за подобряване на защитата на състезателките, особено чрез мерки за сигурност и действия срещу онлайн тормоза.

В събота Свитолина ще се изправи срещу Линда Носкова в спор за място във финала на турнира с награден фонд от 10 милиона долара, който беше преместен от Рияд заради войната между САЩ и Израел срещу Иран.

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#Финалите на WTA #Гаел Монфис #Елина Свитолина

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