Талон Грийкспор отпадна от тенис турнира в Стокхолм

Руснакът Павел Котов ще играе на полуфиналите на турнира по тенис за мъже на твърда настилка в Стокхолм (Швеция) от сериите АТП 250 с награден фонд 750 950 евро.

24-годишният Котов надигра на четвъртфиналите третия поставен нидерландец Талон Грийкспор със 7:6(4), 6:2 за час и 35 минути.

След оспорвания първи сет, в който отрази три сетбола и победи с тайбрек, Павел Котов завърши мача с четири последователни гейма за крайното 6:2 във втората част.

The sensational run in Stockholm continues



Pavel Kotov knocks out No.3 seed Tallon Griekspoor to claim his semi-final spot.#bnpparibasnordicopen | @sthlmopen pic.twitter.com/5plEGNAdA7