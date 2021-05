Тази вечер по БНТ: Виктория излиза на сцената на "Евровизия"

Слушай новината

Днес е вторият полуфинал на "Евровизия". Днес е и големият ден за България. Виктория ще се качи на сцената, за да се бори за финал със своята нежна песен - "Growing up is getting old".

16 държави ще премерят своите музикални сили на голямата сцена тази вечер, като един от фаворитите е и българският представител Виктория. За това говори големият интерес на чуждестранните медии към Виктория и всички хора, които са тук в залата, искат да се снимат, да разговарят с нея.

Снощи на финала на журито тя изпълни своята песен по един блестящ начин. Така че определено очакваме да получи и много точки от националните журита на различните държави, но това формира само половината от вота. Другата половина идва от зрителите. Именно тази вечер на втория полуфинал.

От България за съжаление няма как да подкрепите Виктория, но това могат да направят всички наши сънародници зад граница. Единственото условие е да гледат местните телевизии и да гласуват на телефонните номера, които са изписани на техните екрани.

Иначе Европа, светът като цяло, започват да се връщат към своя обичаен ритъм. "Евровизия" е доказателство. След тази изключително тежка година, която преживяхме всички, "Евровизия" я има и я има по-бляскава от всякога. Въпреки ограниченията, въпреки рестрикциите хората тук усещат тази огромна енергия. Това споделят и изпълнителите. Много важно за тях е, че тази година на "Евровизия" в крайна сметка беше допусната и публика - около 3000 - 3500 души са вътре в залата, за да подкрепят своите музикални идоли.

"Много е хубаво - аз очаквах да е много по-затворено цялото нещо, а всъщност рестрикциите са много големи и всички много се пазим, но все пак има го това голямото настроение - Евровизионно, което мислех, че няма да е по-този начин като минали години, но все пак организаторите се справят наистина страхотно и успяват да ни пресъздадат наистина хубави емоции и съм много благодарна изобщо, че това цялото нещо се случва", сподели Виктория.

"Притеснение нямам, по-скоро много се вълнувам, защото за първи път от толкова много време ще пея пред жива публика. И другото, което е - не съм пяла на толкова огромна сцена никога, както и пред толкова много хора, така че вълнението е огромно и нямам наистина търпение и се надявам всичко да мине както трябва", каза още младата изпълнителка.

"Бих призовала българите в чужбина да гласуват и да ме подкрепят и както мен, и България, защото когато се обединяваме всички заедно, сме много по-силни като нация. И тези, които не могат да гласуват, да ми изпращат позитивната си енергия, за да мога да се справя с тази нелека задача и огромна отговорност", призова Виктория.

Гледайте втория полуфинал на "Евровизия" с участието на Виктория тази вечер по БНТ 1 от 22.00 ч.