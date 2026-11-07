Тодор Симов: При нас няма късмет

Тодор Симов оправда с липсата на късмет осмото поражение на Ботев Враца в Първа лига. Врачани допуснаха загуба срещу Локомотив Пловдив с 1:2 на стадион „Христо Ботев“. Наставникът все пак похвали част от своите играчи.

„Доста неща се объркаха. Разликата е, че Локомотив отправи два удара и вкара два гола. Ние имахме такива положения, че просто трябваше да уцелим вратата. Мога да похваля момчетата, които се опитаха да се върнем в мача. Много от головете стават с голяма доза шанс. При нас няма късмет. Има го и това нещо във футбола. Надявам се, че и ние ще имаме такива мачове, в които ритаме топката и тя влиза. Създаваме положения, но трудно отбелязваме", лаконичен бе Симов.