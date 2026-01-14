Тома Биков, ГЕРБ-СДС: Без правителството на Росен Желязков България нямаше да бъде член на еврозоната

В началото на тази сесия перспективите за живота на настоящия парламент са твърде ограничени, за да бъдат изразени, каквито и да било законодателни и управленски стратегии. Още след излъчването на кабинета на Росен Желязков преди една година, от парламентарната група на ГЕРБ-СДС констатирахме, че алтернативата на това сложно и изпълнено с компромиси управляващо мнозинство са единствено предсрочните парламентарни избори. Днес тази алтернатива е на дневен ред. Това заяви от парламентарната трибуна депутатът Тома Биков от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

"Още при сформирането на правителството ние бяхме наясно с рисковете, както за нашата формация като мандатоносител, така и за всяка от партиите, която беше готова да се присъедини към управляващото мнозинство. Риск беше и сформирането на коалиция с разнородни формации, и управленската формула "коалиционно правителство на малцинството", и цялостната външно и вътрешнополитическа ситуация на напрежение, предизвикано от радикалната трансформация на международния ред и разрушения политически и междуинституционален диалог. Могат да бъдат изброени още редица рискове, които бяха видими както преди една година, така и днес.

За нас от ГЕРБ-СДС най-големият риск беше свързан с възможността България да пропусне възможността да завърши своя процес на евроинтеграция. Приемането на страната ни в еврозоната от 1 януари 2026 г. не е само икономически и финансов, но и геополитически факт. Той ще удържа българското движение в общата форма на европейската цивилизация във времена на множество регионални конфликти, които променят не просто структурата на международния ред, но и очертават нови граници между различните цивилизации. За нас рискът България да остане в геополитическото нищо, беше много по-важен от риска да разочароваме част от своите избиратели или да се превърнем в лесна мишена на остри политически атаки отстрана на опонентите си. Затова сме длъжни да отчетем, че без правителството на Росен Желязков и мнозинството, което го подкрепяше през последната една година, днес България нямаше да бъде член на еврозоната, а с това предизвикателствата пред цивилизационния избор на страната ни щяха да имат екзистенциален характер. Държим да подчертаем и още един важен факт – успешното ни присъединяване към еврозоната нямаше да случи без усилията на нашия лидер Бойко Борисов, чиято ключова роля за развитието на България ще се оценява тепърва от историците, а не от нашите опоненти.

Още при учредяването си ГЕРБ се заяви като формация, която ще работи за европейското развитие на България. Тази наша идентичност стои отвъд конюнктурните спорове и злободневните ситуации и остава непроменена, въпреки множеството промени, които преживя формацията ни през последните 20 години. Името Граждани за европейско развитие на България не е случайност, а е задължение към цел, която е дефинирана ясно в самото име на партията. Затова е логично, че именно ГЕРБ и нашите партньори от СДС, които през последните 36 години неотклонно олицетворяваха европейския път на България, участвахме активно в завършването на процеса на европейска интеграция, за която работиха няколко български поколения. Логично е и че благодарение на усилията на няколко правителства, които нямаше как да бъдат излъчени без участието на ГЕРБ, България последователно стана член на Европейският банков съюз, на механизма ЕRM 2, на шенгенското пространство и на еврозоната. Всичко това е резултат от дългогодишните и последователни усилия след приемането на страната ни в Европейския съюз през 2007 г., които в голямата си част бяха организирани и водени от правителства доминирани от ГЕРБ. Затова, днес ние имаме самочувствието да кажем, че сме изпълнили една от историческите задачи, които поставихме пред себе си още при своето учредяване.

За нас членството в еврозоната няма формата нито на построения социализъм, нито на край на историята, нито на осъществяването, на която и да било утопия. То е отговор на предизвикателство, който отваря, както нови възможности, така и нови предизвикателства пред българското общество. Завършекът на интеграцията на България в структурите на ЕС не предполага застиване и статичност, а нова и по-наситена динамика, която ще изисква още повече усилия, както отстрана на политическия елит и бизнеса, така и отстрана на цялото българско общество. Това е нова реалност, в която България трябва да влезе с нов тип самочувствие и с нов подход в обществено-икономическите отношения. От нас се очакват не лозунги и оригинални фрази, а идеи за структурна реформа на институциите и износените системи на държавата, реорганизация на обществените отношения и полагане на нови и постижими цели пред българското общество. Убедени сме, че нищо от това не може да се случи с помощта на конфронтацията, разделението и липсата на реализъм в желанията на различните политически сили.

Процесът на присъединяването ни към еврозоната съвпадна с радикалната трансформация на международния ред, която ще продължи и през следващите години. От гледна точка на военните конфликти, както в региона, така и по света, приоритетът за по-бързо икономическото развитие, който беше валиден до преди няколко години все повече отстъпва пред приоритета за повече сигурност. Това не е българска тенденция, а е цялостна глобална нагласа в новите геополитически реалности, с която няма как да не се съобразим. Балансът между приоритизирането на икономиката, социалната политика и отбраната оттук нататък ще бъде предизвикателство за всеки бюджет и всяко правителство, а популизмът, авантюризмът и самонадеяността ще са най-неефективните инструменти за постигане на този баланс.

Новите реалности на геополитиката са съчетани с технологичната революция на изкуствения интелект, която все повече ще създава нова икономическа реалност. От тази гледна точка всяко забавяне на подготовката за новия свят ще предизвиква не само изоставане в икономическо отношение, но и по-ниско ниво на сигурност.

Убедени сме, че и през следващите години ГЕРБ-СДС ще продължим да играем ролята на структуроопределящ фактор за българския политически живот. Това наше убеждение не е безпочвено, а се дължи на дългогодишния ни опит и като управляващи и като опозиция. То се дължи и на увереността ни, че сме способни да поставяме реалистични обществени цели, които да постигаме със собствените си усилия. Припомняме на нашите опоненти, че през последните 20 години опитите за унищожаване на ГЕРБ винаги са приключвали с катастрофа за онези, които са ги предприемали. Тази тенденция ще бъде валидна и занапред, защото нашата формация е автентично представителство на стотици хиляди български граждани, които нито могат да бъдат неглижирани, нито могат да бъдат заобиколени. И занапред ще продължим да уважаваме и да се съобразяваме с волята на българските граждани, независимо от това дали изборните резултати ни отреждат ролята на управляващи или на опозиция. Това, в което вярваме е, че българската политическа система трябва да бъде плуралистична и основана върху диалога между различните политически сили. И през следващите години единствената формула за преодоляването на политическата криза, в която страната се намира от 2021 г. ще бъде коалиционното управление. Затова считаме, че личните нападки и безпочвените атаки срещу ГЕРБ-СДС са стратегическа грешка, която ще има висока политическа цена за онези, които стоят в основата им. Защото сме убедени, че ГЕРБ-СДС не можем да разрешим политическата криза без съдействието на останалите основни политически сили, но и те не могат да я разрешат без нас. Липсата на отчитане и разбиране на този факт отстрана на повечето от останалите системни партии е и основната причина за дестабилизацията на страната през последните години. Надяваме се, че предстоящата предизборна кампания ще бъде достатъчно толерантна, за да позволи смислен политически дебат, от който да се породят и общи цели пред българските граждани. Такива могат да бъдат формулирани и зависи само от качествата на всички нас – представителите на българските граждани, да го направим."