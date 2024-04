Топката е за Фил

Човек може да се довери на Хосеп Гуардиола за решения във футбола. Критиците на испанеца често го обвиняват, че той е облагодетелстван и не би постигнал подобни успехи, ако в треньорската си кариера беше работил и в по-скромни отбори, но дори и хората, които не хранят никакви симпатии към Пеп, признават, че той има особен подход към играчите си. И той често е печеливш. И успява да помогне на някои момчета да придобият дори божествен статут в съблекалните и да осъзнават, че са звезди, но и успява да ги свали на земята, когато трябва.

Ротациите на Гуардиола са всепризнати. Ето - дори снощи той дръзна да остави диригента си в средата на терена Кевин де Бройне на пейката, където компания му правеше машината за голове Ерлинг Холанд. За Манчестър Сити обаче нямаше никакви проблеми просто защото на игрището беше Фил Фоудън. Още един хеттрик във Висшата лига за англичанина, който с право може да претендира, че съвсем скоро ще се присъедини към галактиката, в която "членуват" Холанд и де Бройне. Ролята на класически №10 приляга на Фоудън, той я приема радушно и сякаш с радост я изпълнява. Може да играе на фланга, може да играе и като модерната фалшива деветка. А головете му дойдоха по разнообразен начин, като всеки един от тях беше и красив.

Първо реализира от пряк свободен удар, после с първото си докосване от движение прати топката в ъгъла на вратата на Астън Вила, а за да оформи хеттрика си отбеляза с мощен удар от неизгодно положение пак извън наказателното поле. Вече има 21 гола през сезона във всички турнири за "гражданите", което е безспорно най-доброто постижение в кариерата му. Към тези попадения добавя и доста асистенции, а към днешна дата е един от едва петимата футболисти в топ 5 първенствата на Европа, които имат на сметката си поне 20 гола и поне 10 асистенции - останалите са неговите сънародници Хари Кейн, Джуд Белингам, Оли Уоткинс и египтянинът Мохамед Салах.

Нещо повече - за Фоудън това беше общо трети хеттрик във Висшата лига (през миналия сезон вкара 3 гола в дербито на Манчестър срещу "червените дяволи" на "Етихад", а по-рано през този порази противниковата врата на три пъти при визитата на Брентфорд). Имайки предвид, че Фил е едва на 23 години в момента, това е доста впечатляващо. Историята помни точно четирима играчи с повече от 3 случая с по 3 гола в един мач преди да навършат 24 години в Англия - емблематичните футболисти на Ливърпул Роби Фаулър и Майкъл Оуен (по 7), както и Хари Кейн и Ерлинг Холанд.

