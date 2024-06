Торонто обяви Везенков, Сакраменто му благодари

Отборът от НБА Торонто Раптърс официално обяви привличането на българската баскетболна звезда Александър Везенков. Той става част от сделката на канадския тим с досегашния клуб на българина – Сакраменто, която включва няколко баскетболисти и избор от драфта през 2025 г.



Торонто Раптърс получава Александър Везенков и гарда Дейвиън Мичъл, избора от Драфт 2024 - Джамал Шийд, както и бъдещия избор на калифорнийци във втория кръг на драфта през 2025 година.



„Кралетете“ от своя страна получават Джейлън Макдейниълс.



В същото време в социалните мрежи от Сакраменто официално обявиха раздялата с българина.



От клуба публикуваха снимка в с надпис „Благодарим ти“. Кадърът бе придружен и от текст „Винаги част от семейството на Кингс“.





always a member of the Kings family pic.twitter.com/u8xTEEE7Fm