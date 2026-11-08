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Три български фигуристки покриха норматива за световното първенство за девойки в София

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Спорт
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15-годишната София Чен се присъедини към Варвара Абрамкина и Лиа Любенова след успешното си представяне на международния турнир "Албена Денкова Къп“

три български фигуристки покриха норматива световното първенство девойки софия
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България вече има три състезателки по фигурно пързаляне, които са покрили необходимия технически минимум за участие на световното първенство за юноши и девойки през февруари 2027 година в София. Последна към Варвара Абрамкина и Лиа Любенова се присъедини 15-годишната София Чен, която изпълни изискванията по време на международния турнир "Албена Денкова Къп 2026“.

Надпреварата се проведе в Зимния дворец на спорта в столицата, а Чен завърши на девето място в крайното класиране със сбор от 141.32 точки.

Българската фигуристка събра общо 77.52 точки за техническите елементи в кратката и волната си програма, с което надхвърли необходимия минимум от 72.00 точки за участие на световния шампионат.

София Чен е родена в Съединените щати и има български корени по майчина линия. Тя се подготвя в Лос Анджелис под ръководството на екипа на Иван Динев, а настоящият сезон е първият ѝ в международните състезания при девойките.

Другите две български фигуристки, които вече са изпълнили техническите изисквания за Световното първенство, също взеха участие в турнира в София.

Варвара Абрамкина се представи най-силно от българските състезателки и завърши на седмата позиция със 148.33 точки. Лиа Любенова се нареди 11-а с общ резултат от 134.25 точки.

Победителка в надпреварата стана Ярослава Князева, която се състезава с неутрален статут. Тя оглави крайното класиране със 182.71 точки.

#Световно първенство за юноши и девойки под 17 години в София #София Чен

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