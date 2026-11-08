Три български фигуристки покриха норматива за световното първенство за девойки в София

15-годишната София Чен се присъедини към Варвара Абрамкина и Лиа Любенова след успешното си представяне на международния турнир "Албена Денкова Къп“
България вече има три състезателки по фигурно пързаляне, които са покрили необходимия технически минимум за участие на световното първенство за юноши и девойки през февруари 2027 година в София. Последна към Варвара Абрамкина и Лиа Любенова се присъедини 15-годишната София Чен, която изпълни изискванията по време на международния турнир "Албена Денкова Къп 2026“.
Надпреварата се проведе в Зимния дворец на спорта в столицата, а Чен завърши на девето място в крайното класиране със сбор от 141.32 точки.
Българската фигуристка събра общо 77.52 точки за техническите елементи в кратката и волната си програма, с което надхвърли необходимия минимум от 72.00 точки за участие на световния шампионат.
София Чен е родена в Съединените щати и има български корени по майчина линия. Тя се подготвя в Лос Анджелис под ръководството на екипа на Иван Динев, а настоящият сезон е първият ѝ в международните състезания при девойките.
Другите две български фигуристки, които вече са изпълнили техническите изисквания за Световното първенство, също взеха участие в турнира в София.
Варвара Абрамкина се представи най-силно от българските състезателки и завърши на седмата позиция със 148.33 точки. Лиа Любенова се нареди 11-а с общ резултат от 134.25 точки.
Победителка в надпреварата стана Ярослава Князева, която се състезава с неутрален статут. Тя оглави крайното класиране със 182.71 точки.