"Трипъл-дабъл" на Янис Антетокумпо изведе Милуоки до шеста поредна победа в НБА

Милуоки Бъкс вече плътно си стъпи на краката след слабото начало на сезона в Националната баскетболна асоциация. Носителят на трофея "Лари О'Брайън" за сезон 2020/21 постигна шеста поредна победа, след като надделя със 124:114 над Вашингтон Уизърдс у дома. "Магьосниците" от своя страна преминаха през целия месец ноември без да спечелят и са на два двубоя от това да изравнят рекорд на организацията за най-много последователни поражения - 16.

The 1st 40-PT triple-double of Giannis' career



42 PTS | 12 REB | 11 AST | 62.5 FG% | W@Bucks get their 6th win in a row! pic.twitter.com/aUw89607Fw — NBA (@NBA) December 1, 2024

Обичайният заподозрян за "елените" Янис Антетокумпо записа трети личен "трипъл-дабъл" за сезона, както и 40-и в неговата кариера - 42 точки, 12 борби и 11 асистенции. Деймиън Лилард също бе на ниво, допринасяйки с 25 точки и 10 завършващи подавания.

За гостите Джордан Пуул наниза 31 точки, а бившият гард на Бъкс Малкълм Брогдън добави още 29, както и 11 овладени под двата ринга топки.

Финикс Сънс нанесе четвъртата поредна загуба на Голдън Стейт Уориърс, след успеха със 113:105 у дома. След доброто начало на сезона, "слънцата" бяха постигнали само една победа в последните си седем мача и също толкова се нуждаеха от благоприятен завършек на двубоя.

Book & KD combine for 48 @Suns get the win at home! pic.twitter.com/0YoFCCWOCb — NBA (@NBA) December 1, 2024

В сблъсъка между бившите съотборници Кевин Дюрант и Стеф Къри светлината на прожекторите открадна Девин Букър, който завърши като най-резултатен на паркета с 27 точки и 9 асистенции. Дюрант все пак добави 21 точки и 10 борби, но с лоша ефективност от игра - 35%, а Тайъс Джоунс се отчете с 19 точки и 9 завършващи подавания.

Къри бе на върха за своя отбор с 23 точки, но също както Дюрант стреля слабо - 38%. Андрю Уигинс добави още 18.

Далас Маверикс продължава с добрата си игра в отсъствието на контузения Лука Дончич, побеждавайки предпоследния Юта Джаз като гост със 106:94. Финалистите за сезон 2023/24 вече са постигнали пет успеха в шест мача без словенската си суперзвезда, който продължава да лекува проблем в дясната си китка.

Kyrie Irving had a NIGHT



30 PTS | 9 AST | 7 REB | 4 STL | 6 3PM@dallasmavs win their 3rd in a row! pic.twitter.com/dFOcfpIwjT — NBA (@NBA) December 1, 2024

Кайри Ървинг бе най-резултатен на паркета с 30 точки, Куентин Граймс наниза 24, а Пи Джей Уошингтън (16 точки, 11 борби) и Даниел Гафорд (14 точки, 11 борби) се отчетоха с "дабъл-дабъл".

Лаури Марканен се завърна за домакините след раждането на третото си дете и отбеляза 19 точки.

Филаделфия Севънтисиксърс постигна четвърта победа от началото на сезона, справяйки се с Пистънс в Детройт със 111:96. Гостите ще се надяват това да бъде повратна точка в техния сезон, след като резултатите им, поне засега, не отговарят на очакванията към селекцията на Ник Нърс.

SATURDAY'S FINAL SCORES



Tyrese Maxey pours in 28 PTS and the @sixers get the road win in Detroit!



KJ Martin: 19 PTS, 6 REB, 3 AST, 3 BLK

Ricky Council IV: 17 PTS, 5 REB pic.twitter.com/LaFAAN98l5 — NBA (@NBA) December 1, 2024

Тайрийз Макси наниза 28 точки и добави 6 асистенции, Кей Джей Мартин се отчете с 19 точки и 3 чадъра, а Рики Каунсил-четвърти реализира 17 точки.

Малик Бийзли отбеляза 19 точки за Детройт Пистънс, а Джейдън Айви добави още 15.

Атланта Хоукс удържа на късния натиск на Шарлът Хорнетс и добави нова победа от началото на сезона след 107:104 като гост. Това е трети пореден успех за "ястребите", след двата срещу първенеца на Изток Кливланд Кавалиърс.

De'Andre Hunter back-to-back buckets... ATL back up 4!



Watch the closing seconds on NBA League Pass ️ https://t.co/RZIzE8mqrp pic.twitter.com/I2mcm5fRuE — NBA (@NBA) December 1, 2024

Джейлън Джонсън вкара 20 точки за победата, Де'Андре Хънтър наниза още 18, а Онйека Оконгву добави 16.

Брандън Милър бе най-резултатен на паркета с 32 пункта.

