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УЕФА наказа Сърбия с мач без публика и сериозни глоби заради расистко поведение на феновете

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Спорт
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Сръбската футболна федерация получи санкции за над 129 000 евро, а дисциплинарни мерки бяха наложени и на Косово и Хърватия

УЕФА наказа Сърбия с мач без публика и сериозни глоби заради расистко поведение на феновете
Снимка: БГНЕС
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Националният отбор на Сърбия ще изиграе следващия си домакински мач при закрити врати заради расистко и дискриминационно поведение на привържениците. Решението беше обявено от УЕФА след дисциплинарно производство за инциденти по време на срещите от Лигата на нациите срещу Гърция и Нидерландия.

Контролният, етичен и дисциплинарен орган на европейската футболна централа наложи на Сръбската футболна федерация глоба от 50 000 евро, както и допълнителни финансови санкции за други нарушения.

Сърбия ще трябва да плати още 22 500 евро за разпространяване на послания, неподходящи за спортно събитие, 2 000 евро за използване на пиротехника и 15 000 евро за нахлуване на терена.

Отделно УЕФА санкционира сръбската федерация за инциденти при гостуването на Нидерландия на 4 октомври, загубено с 1:2. Наложени са две допълнителни глоби от по 20 000 евро – за расистко поведение и за неподходящи послания.

Сърбия получи и забрана за продажба на билети на свои привърженици за едно гостуване, но изпълнението на тази санкция е отложено за изпитателен срок от две години.

Дисциплинарни наказания бяха наложени и на футболните федерации на Косово и Хърватия.

Косово беше глобено с общо 35 000 евро за неподходящи послания и расистко и дискриминационно поведение на феновете при поражението с 1:3 от Австрия в Лигата на нациите. Федерацията получи и условна забрана за продажба на билети за едно гостуване с двегодишен изпитателен срок.

Хърватската футболна федерация също беше санкционирана с 20 000 евро за расистко и дискриминационно поведение на привържениците при загубата с 1:4 от Испания. На хърватите е наложена и условна забрана за продажба на билети за едно гостуване, отложена за две години.

Решенията са част от дисциплинарните мерки на УЕФА срещу расизма, дискриминацията и нарушенията на реда по време на международните футболни срещи.

#Национален отбор на Сърбия по футбол

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