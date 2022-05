Уефа отстрани руските отбори от евротурнирите

Съюзът на европейските футболни асоциации (УЕФА) забрани на руските клубове да участват в европейските клубни турнири през идния сезон.

Футболната централа заяви, че руският национален отбор няма да участва в Лигата на нациите през това лято. Отборът автоматично ще изпадне в лига С.

Кандидатурите на страната да домакинства Евро 2028 и Евро 2032 също са анулирани.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



