Уембаняма изведе Сан Антонио до успех срещу Индиана в Париж

Сан Антонио Спърс постигна категоричен успех над Индиана Пейсърс със 140:110 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, който се игра в Париж. Френската столица се превърна вече в традиционна локация за домакинства на т.нар "Глобални мачове на НБА".

WEMBY PUTS ON A SHOW IN PARIS



30 PTS

11 REB

6 AST

5 BLK

4 3PM



More Victor in his home country coming... Pacers/Spurs Saturday at 12pm/et on ESPN! pic.twitter.com/VUtRMh9hCI — NBA (@NBA) January 23, 2025

Французинът Виктор Уембаняма се възползва на максимум от домакинската публика и завърши като най-резултатен на паркета с 30 точки. Центърът добави и 11 борби, 6 асистенции и 5 чадъра. Девин Васел се отличи с 25 точки, докато Харисън Барнс се отчете с 20.

Канадецът Бенедикт Матюрин наниза 24 точки за пешеходците, а камерунецът Паскал Сиакам добави 18.

Никола Йокич записа 35 точки, 22 борби и 17 асистенции за петия си пореден "трипъл-дабъл", а Денвър Нъгетс спечели със 132:123 срещу Сакраменто Кингс. Сърбинът завърши всеки един от "трипъл-дабълите" си преди края на третата четвъртина, което се случва за първи път от сезон 1996/1997 насам.

NIKOLA JOKIĆ'S 5TH STRAIGHT TRIPLE-DOUBLE IS A HISTORIC ONE



35 PTS | 22 REB | 17 AST



He joins Wilt Chamberlain as the only players in NBA history to record a game with 35+ PTS, 20+ REB, & 15+ AST! pic.twitter.com/n1qRSKvdar — NBA (@NBA) January 24, 2025

Крисчън Браун записа 21 точки, Майкъл Портър-младши добави 20, а Ръсъл Уестбруук и Джамал Мъри завършиха с по 18 за отбора на Денвър, който спечели за четвърти пореден път в редовния сезон. Нъгетс са четвърти в Западната конференция с баланс 28-16 и са на мач зад Мемфис Гризлийс.

Домантас Сабонис вкара 23 точки и спечели 19 борби за Сакраменто, който е с баланс 10-3 под ръководството на новия си треньор Дъг Кристи. Демар ДеРозан отбеляза 24 точки и Де'Аарън Фокс завърши със 17 за Кингс, благодарение на което отборът поведе с половин мач на Финикс Сънс на деветото място в Западната конференция.

Спенсър Динуиди отбеляза 28 точки и Кайри Ървинг добави 24 при успех на Далас Маверикс със 121:115 срещу Оклахома Сити Тъндър. Пи Джей Уошингтън записа "дабъл-дабъл" с 22 точки и 19 борби за Далас, който завърши с 52.7% в стрелбата от игра и се изкачи на седмо място в конференцията с баланс 24-21.

3 @dallasmavs combine for 74 PTS in the HUGE road win over OKC



Dinwiddie: 28p, 11-14 shooting

Irving: 24p, 4a, 3r, 2s, 4 threes

Washington: 22p, 19r (career high), 3a, 3s, 2b



Dallas will host Boston for an NBA Finals rematch part of #NBARivalsWeek on Saturday at 5:30pm/et on… pic.twitter.com/JVD6n1VfVF — NBA (@NBA) January 24, 2025

Тъндър, за които най-резултатен бе Джейлън Уилямс с 33 точки, са лидери в Западната конференция с баланс 36-8. Шей Гилджъс-Александър завърши деня с 31 точки, след като при победата над Юта в сряда записа личен рекорд в кариерата си с 54 пункта.

Лос Анджелис Клипърс остана на мач и половина пред Далас на шестото място, след като победи Вашингтон Уизърдс със 110:93. Джеймс Хардън завърши със 17 точки, 12 борби и 13 асистенции за 83-ия "трипъл-дабъл" в кариерата си, а Норман Пауъл бе най-резултатен с 22 точки.

Антъни Дейвис вкара 24 точки и спечели осем борби за победа на Лос Анджелис Лейкърс със 117:96 срещу Бостън Селтикс. Остин Рийвс завърши с 23 точки и шест асистенции, а Леброн Джеймс направи "дабъл-дабъл" с 20 пункта и 14 борби за успеха на "езерняците", които са пети на запад с 24-18.

A 40-year-old SLEDGEHAMMER



LeBron closes the 1st on a STRONG note!



LAL up on BOS 34-23. pic.twitter.com/L5RelnzZIg — NBA (@NBA) January 24, 2025

Кристапс Порзингис завърши с 22 точки за Селтикс, които са втори в Източната конференция с шест мача зад Кливланд Кавалиърс.

Деймиън Лилард остана на една борба от "трипъл-дабъл" и записа 29 точки и 11 асистенции за победа на Милуоки Бъкс със 125:96 срещу Маями Хийт. Янис Антетокумпо завърши с 25 точки и Гари Трент добави 21 като резерва, с което Милуоки остана четвърти на изток с два мача пред Индиана Пейсърс.

