В Смолян "Прогресивна България" е първа сила с 49% от гласовете

В Смолян "Прогресивна България" е първа сила, сочат данните на РИК при сто процента обработени протоколи.

За водената от Румен Радев коалиция са гласували 49 на сто или 24 429 избиратели. ГЕРБ-СДС изпревари

ДПС и с 13.86% е втора политическа сила. Партията на Пеевски е с 12.53 на сто. Следва коалицията

ПП-ДБ с 6%.

2093-ма избиратели са гласували за единствения независим кандидат Тодор Батков. Това прави 4.19%, които едва ли ще му стигнат, за да влезе в парламента.

22-ри МИР Смолян излъчва четирима депутати, мандатите тепърва ще се разпределят.