В Смолян "Прогресивна България" е първа сила с 49% от гласовете
Това сочат данните на РИК при 100% обработени протоколи
В Смолян "Прогресивна България" е първа сила, сочат данните на РИК при сто процента обработени протоколи.
За водената от Румен Радев коалиция са гласували 49 на сто или 24 429 избиратели. ГЕРБ-СДС изпревари
ДПС и с 13.86% е втора политическа сила. Партията на Пеевски е с 12.53 на сто. Следва коалицията
ПП-ДБ с 6%.
2093-ма избиратели са гласували за единствения независим кандидат Тодор Батков. Това прави 4.19%, които едва ли ще му стигнат, за да влезе в парламента.
22-ри МИР Смолян излъчва четирима депутати, мандатите тепърва ще се разпределят.