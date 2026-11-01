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Възстановено е електрозахранването в избирателните секции в община Костинброд

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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възстановено електрозахранването избирателните секции община костинброд
Снимка: БТА
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Възстановено е електрозахранването в избирателните секции в община Костинброд, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Иванка Андреева. По време на прекъсването машините в секциите работиха на батерии, но вече всичко е нормално и спокойно, допълни Иванка Андреева.

В началото на изборния ден нямаше ток на територията и на община Сливница и машините работеха на батерии. От електроразпределителното дружество са отстранили аварията. В една секция в Ботевград преминаха изцяло към хартиено гласуване заради повреда на машината. Избирателната активност в Софийска област към 11.00 часа е 7,84 %.

В останалите общини в Софийска област изборният ден започна нормално и спокойно и всички машини са сработили, каза Андреева. Общо 190 472 жители на Софийска област ще гласуват в 407 секции на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

#президентски избори 2026 #Костинброд #избирателни секции #електрозахранване

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