Везенков и Сакраменто посрещат Ню Орлиънс Пеликанс в четвъртфиналите на In-Season турнира

Българската баскетболна звезда Александър Везенков и неговият Сакраменто Кингс посрещат Ню Орлиънс Пеликанс в четвъртфиналите на новия NBA In-Season Tournament, а двубоят в „Голдън 1 Сентър“ е във вторник сутрин (5 декември) от 5:00 часа сутринта българско време.

"Кралете" спечелиха група "С" в Западната конференция с перфектен баланс от 4 победи и нито едно поражение, надигравайки последователно Оклахома Сити Тъндър, Сан Антонио Спърс, Минесота Тимбъруулвс и Голдън Стейт Уориърс.

Особено драматичен беше последният им мач срещу Стеф Къри и компания у дома, спечелен със 124:123, като във въпросната среща Везенков имаше решително включване от пейката, помагайки на своя тим да осъществи обрат, въпреки че при появата на българина в игра Сакраменто изоставаше с 16 точки.

В същото време Ню Орлиънс Пеликанс оглавиха подреждането в група "В" в Западната конференция след успехи над Далас Маверикс, шампиона в НБА Денвър Нъгетс и Лос Анжелис Клипърс. Единствената си загуба "пеликаните" допуснаха от Хюстън Рокетс, но това не попречи на класирането на тима за фазата на елиминациите в най-новата надпревара, организирана от НБА.

Сблъсъкът в Сакраменто във вторник сутринта между Кингс и Пеликанс ще бъде общо трети помежду им през този сезон, като и в двата случая до момента съставът от Ню Орлиънс излизаше като краен победител.

Ако при третия си опит Александър Везенков и "кралете" все пак се справят с този съперник, в полуфиналите на In-Season турнира ги очаква победителя от двубоя между Лос Анджелис Лейкърс и Финикс Сънс.

В четвъртфиналните сблъсъци от Източната конференция предстои да бъдат изиграни следните мачове: Милуоки Бъкс – Ню Йорк Никс и Индиана Пейсърс – Бостън Селтикс.

