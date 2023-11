Страхотен Везенков влезе от пейката и помогна на Сакраменто да обърне Голдън Стейт

Българската баскетболна звезда Александър Везенков изигра много силен мач за своя Сакраменто Кингс и помогна на тима си да осъществи страхотен обрат при успеха със 124:123 като домакин на Голдън Стейт Уориърс в среща от редовния сезон на НБА.

Везенков се задържа на паркета в продължение на 15:28 минути, въпреки че се появи в игра едва в края на третата четвърт, но до края треньорът Майк Браун така и не взе решение да го замени, а в замяна българинът се отчете с 8 точки, 4 борби и 2 чадъра.

Преди влизането на Саша "кралете" изпитваха сериозни затруднения срещу гостите и изоставаха с 80:96, като на практика бяха догонващи в хода на целия двубой, а в един момент разликата беше нараснала до 24 точки преднина в полза на "воините".

В края на третата четвърт обаче Везенков и съотборниците му съумяха да намалят пасива си до само 9 пункта, а до средата на заключителните 12 минути Кингс стопиха разликата до само едно притежание при 107:110. В един момент Уориърс отново направиха опит да се откъснат при 121:115 в тяхна полза, но в последните секунди на мача българинът се отличи с много силна игра в защита, помагайки на своя тим да стигне до обрата, който бе осигурен с два коша на Малик Монк за крайното 124:123. В самия край звездата на Голдън Стейт Стеф Къри можеше да донесе победата на гостите, но пропусна при стрелбата си от далечно разстояние и така радостта остана за Александър Везенков и компания.

Vezzy is just as quick as Fox in the fast break to put the Kings within SIX pic.twitter.com/egSlQk90Ma