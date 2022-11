Везенков отново е MVP в Евролигата по баскетбол

Александър Везенков за пореден път се превърна в основен фактор за успех на Олимпиакос в Евролигата, като това му донесе отличието MVP на 8-ия кръг. Олимпиакос надделя над Байерн Мюнхен с 81:71 в мач от осмия кръг в зала „Ауди Доум“ и записа втора поредна и общо шеста победа от началото на кампанията. Българинът постигна 20 точки, 13 борби, 4 асистенции, 1 отнета топка и 1 чадър за 30 минути игра. Така стрелецът стана за трети път най-полезен играч в Евролигата този сезон.

При стрелбата си той бе 2/2 от близка дистанция, 2/5 отвъд дъгата и 10/10 от линията за изпълнение на наказателни удари. Всичко това му донесе коефициент на полезно действие от 43, което се оказа личен рекорд за него в най-престижната клубна надпревара на Стария континент, както и клубен рекорд в историята на „червено-белите“.

