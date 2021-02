Виктория представи трета поредна песен, претендент за "Евровизия" 2021

Слушай новината (бета)

Виктория зарадва почитателите си с трета поредна премиера на песен от дебютния си албум.

"Phantom Pain" е може би една от най-драматичните песни, които певицата има шанс да изпее за България на "Евровизия" 2021.

Историята в композицията дори може да се нарече фатална, но Виктория разкрива, че песента не е вдъхновена от нейна лична история. Виктория участва в създаването на всяка една от композициите в дебютния ѝ албум. Утре очаквайте и поредната песен от него.

Преди броени дни бе съобщено, че зрителите на конкурса от цял свят ще могат да се включат в процеса по избор на българската песен за "Евровизия" 2021. Това ще се случи на специално създадена платформа, която ще бъде активна след премиерата на песните от “a little dramatic”.

В нея музикалните фенове ще могат да споделят мнението си за “Imaginary Friend”, “Dive Into Unknown”, “Phantom Pain”, “The Funeral Song”, “Growing Up Is Getting Old” и “Ugly Cry”.