Виктория Томова ще срещне австрийка след отказването на Ема Радукану

Първата ракета на България Виктория Томова, която влезе като "щастлива губеща" в основната схема на турнира по тенис на червено от сериите WTA 1000 в испанската столица Мадрид, ще играе срещу австрийката Юлия Грабхер в първия кръг, а не срещу британката Ема Ръдукану.

Бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ Ръдукану се оттегли от надпреварата поради контузия на дясната ръка, съобщи британското издание "Дейли Мейл".

Emma Raducanu PULLS OUT of the Madrid Open https://t.co/YAKtQPYU5s pic.twitter.com/waPO6YtmpJ