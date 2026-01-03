БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Великият Димитър Пенев почина
Чете се за: 02:32 мин.
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 01:22 мин.
Извънредно положение във Венецуела, Мадуро обвини Тръмп...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Вижте цените на църковните свещи в евро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Запази
вижте цените църковните свещи евро
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

В изпълнение решението на Св. Синод на БПЦ от заседанието му на 11 септември 2025 г., от Софийската света митрополия разпространиха съобщение до всички църкви и манастири как се променя единичната цена на църковните парафинени и восъчни свещи по категории:

  • Единична цена на църковните парафннени свещи:

0,40 лв. – 0.20 евро (400 бр./опак.) – 80 евро кг
1.00 лв. – 0.50 евро (200 бр./опак.) – 100 евро кг
2.00 лв. – 1.00 евро (80 бр./опак.) – 80 евро кг
4.00 лв. – 2.00 евро (40 бр./опак.) – 80 евро кг
8.00 лв. – 4.00 евро (20 бр./опак) – 80 евро кг

  • Единична цена на църковните восъчни свещи:

1.00 лв. – 0.50 евро (200 бр./опак.) – 100 евро кг
2.00 лв. – 1.00 евро (80 бр./опак.) – 80 евро кг
4.00 лв. – 2.00 евро (40 бр./опак.) – 80 евро кг
8.00 лв. – 4.00 евро (20 бр./опак.) – 80 евро кг

Съгласно изискванията на държавната администрация до 8 август 2026 г., следва цените на църковните свещи да бъдат обявени в лева и в евро, а след тази дата само в евро.

Единичната цена на църковните парафинени и восъчни свещи по категории влиза в сила от 1 януари 2026 година.

#църковни свещи #еврото в България #свещи

Водещи новини

БНТ почита паметта на Димитър Пенев
БНТ почита паметта на Димитър Пенев
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и съпругата му са живи Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и съпругата му са живи
Чете се за: 01:05 мин.
По света
САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията САЩ нанесоха удари срещу Венецуела, Тръмп потвърди за операцията
Чете се за: 05:40 мин.
По света
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
И през новата година проблемът с боклука в София остава
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети, съветват от...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Вижте цените на църковните свещи в евро
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ