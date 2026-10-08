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Водолази провериха състоянието на ударения от дрон танкер „Кайрос“, закотвен край Бургас (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Няма пробойни по подводната част на корпуса на танкера „Кайрос“, както и течове на гориво или смазочни материали

Водолази провериха състоянието на ударения от дрон танкер „Кайрос“, закотвен край Бургас (СНИМКИ)
Снимка: Областна администрация - Бургас
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Инспекцията беше извършена от водолази на организацията със собствени средства и със съдействието на Областна администрация – Бургас и „Морска администрация – Бургас“. На място присъстваха заместник-областният управител на Бургас Веселин Анестиев и представители на „Морска администрация“. Водолазите са извършили подробен оглед на подводната част на кораба, като са проверили корпуса за компрометирани участъци и други елементи под водолинията.

„По време на огледа не са установени пробойни под водолинията. Няма и течове на гориво или смазочни материали. Над водолинията, на около метър и половина, има малка цепнатина на корпуса. Целият оглед е заснет с видеокамера. Предстои изготвянето на подробен доклад, в който ще бъде представена пълната информация“, съобщи председателят на СНЦ „Приятели на морето – Бургас“ Стоян Димитров, който е участвал в операцията.

Водолазите са били разделени на две групи. Първата е извършила инспекция на котвата, която се намира на дълбочина около 35–40 метра. Проверена е и котвената верига с дължина приблизително 150–200 метра, която лежи на морското дъно. Целта на огледа е била да се установи състоянието на котвената система и дали тя не е компрометирана, тъй като корабът остава на мястото си продължително време.

Втората група водолази е обследвала целия корпус, като специално внимание е обърнато на кърмовата част, където плавателният съд е бил ударен от дрон. Малко след инцидента „Кайрос“ беше успешно изтеглен от спасителни екипи и преместен на север. В момента танкерът е закотвен в Бургаския залив, където остава под наблюдение до вземането на решение за бъдещето му.

До този момент подводен оглед на плавателния съд не беше извършван, поради което липсваше информация за състоянието на корпуса под водолинията. Всички действия по време на операцията са заснети и документирани. Предстои да бъде изготвен подробен доклад за резултатите от извършеното обследване. На място по време на цялата акция е присъствал заместник-областният управител Веселин Анестиев. Той заяви, че подобни контролни проверки ще бъдат извършвани и занапред, докато казусът с плавателния съд не намери трайно решение.

Снимки: Областна администрация - Бургас

Областният управител Дико Диков и заместник-областният управител Веселин Анестиев изразиха благодарност към СНЦ „Приятели на морето – Бургас“ и екипажа на спасителен катер № 2 на „Морска администрация“ за съдействието, професионализма и отговорното отношение при извършването на акцията.

#закотвен #„Кайрос“ #състояние на ударения танкер #край Бургас #водолази

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