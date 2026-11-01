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Вотът и Буковлък: "Не дават пари - нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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При изключително ниска избирателна активност и засилено полицейско присъствие преминава вторият тур на президентските избори в плевенското село Буковлък.

Каква е причината хората да не гласуват?

На балотажа в Буковлък основна тема отново са парите, но не защото някой ги раздава. От полицията съобщават, че няма задържани купувачи на гласове. Много от местните жители не крият разочарованието си, че не са били стимулирани финансово, за да упражнят правото си на вот. Затова в днешния мрачен и дъждовен ден предпочитат да си останат вкъщи.

Илийчо Бечев: "Не дават пари, научиха ги по 50 евро. Сега нема, нема кой да гласува. Като кажат, че дават и ние отиваме, ние сме 8 човека тук, ама никой не е одил от наште. Те взимат по 50 хиляди, по сто хиляди лева и ни лъжат, че ще ни дадат и ни черпят 10 евро и пия бира там на центъра, ако дават пари поне до 20 да пием, да сложим една маса".

Златко Бенов: "То не беше бизнес, беше схема. Истината ви казвам - за президентски избори никой не предлага пари. Никой няма да гласува, току- що го обсъдихме това, бях на гости".

#България избира президент #Буковлък

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