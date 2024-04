Вратарят на ПСЖ Серхио Рико получи разрешение от лекарите да поднови тренировки

Испанският вратар на френския футболен клуб Пари Сен Жермен Серхио Рико получи разрешение от лекарите да поднови тренировки с отбора, съобщава журналистът Фабрис Хокинс.

Стражът може да започне занимание в края на април - близо година, след като падна от кон и беше приет в болница.

Sergio Rico spent 36 days in intensive care after being trampled by a horse last May.



He was in a coma for 19 days as friends and family endured an agonising wait.



Now, he has been cleared to play again.



This is the full story of his truly remarkable survival.@GuillermoRai_