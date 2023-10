Яник Синер си заслужи трофея на тенис турнира във Виена след зрелищен дуел с Даниил Медведев

Яник Синер триумфира с титлата на тенис турнира в зала от сериите АТП 500 във Виена (Австрия) с награден фонд 2,56 милиона евро.

Вторият в схемата италианец се наложи на финала над руснака Даниил Медведев със 7:6(7), 4:6, 6:3 за малко повече от три часа игра.

В първия сет двамата си размениха по един пробив, а тайбрека Медведев имаше сетбол, но Синер направи три поредни точки и спечели с 9:7.

Руснакът започна мобилизиран втората част и след два пробива поведе с 5:2, за да спечели с 6:4.

Решителният трети сет отново бе равностоен, но Синер бе по-устойчив в ключовите разигравания и успя да спечели с 6:3.

Sinner the winner in Vienna @janniksin is champion after defeating Medvedev in another nail-biting final!@ErsteBankOpen | #erstebankopen pic.twitter.com/PxDQDoqWVt