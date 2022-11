Янис с трипъл-дабъл при рекорд на Милуоки в НБА

Милуоки записа осма поредна победа от началото на сезона, след като надигра Минесота със 115:102 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциаци (НБА). По този начин Бъкс подобриха клубния си рекорд за най-много последователни успеха в откриващата част от кампанията.

Милуоки е лидер в класирането в Източната конференция, следван от чудесно представящия се тим на Кливланд Кавалиърс, който има седем победи в първите си осем двубоя. Минесота пък е на 11-а позиция в Западната конференция с актив от 4-5.

Джу Холидей реализира 29 точки, а Янис Адетокумбо записа първия си „трипъл-дабъл“. Гръцкият национал завърши с 24 точки, 14 борби и 11 асистенции, а Боби Портис добави 18 точки за успеха. Антъни Едуардс поведе Минесота с 24 точки.

