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Йоанис Апостолу с два лични рекорда и силен финал на сезона в Гран При по фигурно пързаляне

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Спорт
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Българският национал изигра безгрешна волна програма в Гданск и се изкачи с три позиции до 17-ото място в крайното класиране

Йоанис Апостолу с два лични рекорда и силен финал на сезона в Гран При по фигурно пързаляне
Снимка: БТА
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Българският състезател по фигурно пързаляне Йоанис Апостолу завърши на 17-о място при юношите на последния турнир за сезона от сериите Гран При, който се проведе в полския град Гданск. Националът остави отлични впечатления с представянето си във волната програма, в която не допусна грешки и подобри два от най-добрите си резултати.

Апостолу излезе силно мотивиран на леда и успя да изпълни максимално заложената програма. Българинът демонстрира стабилност при техническите елементи, за които получи оценка от 53.42 точки. Това беше 12-ият най-добър технически резултат сред участниците в състезанието.

Силното изпълнение му донесе общо 101.11 точки за волната програма, с които се нареди на 15-о място в този сегмент от надпреварата.

Постижението представлява сериозен напредък спрямо предишното му участие в сериите Гран При. На турнира в Анкара през септември Апостолу беше получил с около десет точки по-ниска оценка за волната си програма.

Благодарение на убедителното си представяне в Гданск българският национал успя да навакса три позиции в генералното подреждане. След като заемаше 20-о място след кратката програма, той се изкачи до 17-ата позиция в крайното класиране.

Общият му сбор от двете изпълнения достигна 149.49 точки, което също е ново лично най-добро постижение в сравнение с предишния му старт в Анкара, където беше събрал 141.35 точки.

Така Апостолу подобри общия си резултат с 8.14 точки само в рамките на месец, показвайки видим напредък в техническата подготовка и увереността си на леда.

Безгрешната волна програма и двата подобрени резултата са положителният акцент от участието на Йоанис Апостолу в Полша. Макар да остана извън челните позиции, българският фигурист приключи сезона в юношеските серии Гран При с окуражаващо представяне и сериозна заявка за по-добри резултати в следващите състезания.

#Гран при по фигурно пързаляне в Гданск #Йоанис Апостолу

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