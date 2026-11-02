Йотова и Вълчев печелят балотажа в област Монтана с близо 73%

Кандидат - президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят убедително втория тур на президентските избори в област Монтана. За тях са гласували 20 275 души, или 72,856% от избирателите. Това показват данните на Централната избирателна комисия при обработени 100% от протоколите в 12-и изборен район.

Андрей Гюров и Георги Кандев получават 6678 гласа, или 23,997%.

876 избиратели, или 3,148% от гласувалите, са отбелязали „Не подкрепям никого“.

Избирателната активност в област Монтана на балотажа достигна 24,44%. До урните са отишли 27 773 души от общо 113 644 избиратели.