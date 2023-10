Юго Умбер елиминира Стефанос Циципас на турнира в Шанхай след тежка трисетова битка

Стефанос Циципас отпадна рано-рано от тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, след като допусна загуба от Юго Умбер в три сета – 4-6, 6-3, 5-7, за около два часа и десет минути игра.

Четвъртият в схемата започна лошо двубоя, допускайки пробив още в първото си подаване. Юмбер пропусна сетбол в деветия гейм, преди да сложи точка на спора в откриващия сет по трудния начин, отразявайки четири точки за пробив в десетия гейм. Вторият сет се разви по идентичен начин, но този път гъркът излезе победител след брейк в четвъртия гейм. Циципас стартира зле и решителната трета част, но съумя да върне пробива в седмия гейм. Въпреки това, той инкасира нов пробив в 12-ия гейм, който се оказа и фатален за гръцкия тенисист.

И двамата сервираха много силно, като нанизаха общо 15 аса и само две двойни грешки, завършвайки с 80 и повече процента успеваемост при разиграванията на първи сервис. Разликата бе един пробив повече за французина, който приключи с 34 уинъра и едва 9 непредизвикани грешки. Циципас завърши с 27 печеливши удара и 7 непредизвикани.

За 32-ия в схемата Умбер предстои мач на осминафиналите с американеца Джей Джей Улф, който надигра италианеца Матео Арналди с 2-6, 6-3, 7-6(4). Французинът ще се опита да се класира за своя втори четвъртфинал на ATP Мастърс 1000, след като достигна тази фаза на родна земя в Париж през 2020 г.

Утре в друг мач от осминафиналите Григор Димитров се изправя срещу втория в света Карлос Алкарас.

