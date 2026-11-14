Юрген Хен преди мача с България: Ще се борим у дома и няма да променяме стила си

Селекционерът на националния отбор на Естония Юрген Хен заяви, че неговият тим няма намерение да променя начина си на игра в предстоящия двубой срещу България от Лигата на нациите. Специалистът говори след победата с 1:0 като гост на Люксембург, която затвърди второто място на естонците в група C4.

Естония събра девет точки и в понеделник, 16 ноември, от 19:00 часа ще приеме България на стадион "А Ле Кок Арена“ в Талин. Срещата идва след тежкото поражение на българския национален отбор с 0:5 от Исландия в Пловдив, което окончателно лиши "лъвовете“ от възможността да се борят за първите две места.

Хен изрази задоволство от представянето на своите футболисти срещу Люксембург, като подчерта, че отборът е бил добре подготвен за различните варианти в играта на съперника.

"Бяхме подготвени за различни сценарии как биха могли да ни атакуват и какви биха могли да бъдат заплахите от първия ни мач. Мисля, че успяхме доста добре да предвидим какво биха искали да използват“, коментира специалистът.

Един от основните акценти в изказването му беше стабилността в защитата на Естония. В петте си срещи от груповата фаза тимът е допуснал само едно попадение, а срещу Люксембург отново не позволи на противника да създаде сериозни опасности пред вратата на Карл Хейн.

"Горди сме! Играчите показаха в една донякъде нова ситуация за естонския национален отбор, където сякаш нещо вече е спечелено, след като не играем, за да избегнем загуба. Но и в Люксембург, и срещу България ще продължим в този стил, който ни доведе дотук“, заяви Хен.

Селекционерът обърна специално внимание и на промяната в мисленето на своите футболисти, която според него стои в основата на добрите резултати.

"Не е лесно да се постигне това отношение, но и при грешки не бива да се отказваш. Разликата в начина на мислене е много, много голяма“, допълни той.

Хен обясни, че постоянството и работата върху детайлите са ключови за добрата организация на естонския отбор в дефанзивен план.

"Детайли, работа, повторение и подготовка. Ако сте гледали мача, Люксембург вероятно имаше едно центриране и един удар. Играчите прегърнаха идеята, вярват в нея и са способни да я приложат. Последователна работа върху детайлите“, посочи наставникът.

Преди последния кръг Естония вече си е гарантирала второто място в групата, но все още има математически шанс да завърши на върха. За целта тимът трябва да победи България и да разчита на загуба на лидера Исландия, който има 11 точки, при гостуването му на Люксембург.

Въпреки това Хен категорично заяви, че футболистите му няма да се разсейват с изчисления и ще се концентрират изцяло върху собственото си представяне.

"Можем да продължим по начина, по който играем досега, и определено ще се борим у дома. След това ще видим какво ще се случи в другия мач. Не е нужно да мислим твърде много за таблицата“, завърши селекционерът на Естония.

Двубоят в Талин ще бъде последен за двата отбора в груповата фаза на Лигата на нациите, като България ще се опита да реагира след разгрома от Исландия, а домакините ще преследват нов успех, с който да запазят шансовете си за директно изкачване в Лига B.