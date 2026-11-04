Задействат системата BG-ALERT в Царево заради опасност от интензивни валежи

Заради обявения червен код за значителни валежи в община Царево ще бъде задействана системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Екипите на общината са в готовност и извършват обходи на критичните участъци, за да следят обстановката и да реагират при необходимост.

Местните власти призовават жителите и гостите на района да бъдат особено внимателни и да избягват преминаването в близост до реки, дерета и други водни обекти заради риска от внезапно покачване на водните нива.