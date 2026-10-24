Започна раздаването на изборните книжа в СИК - Благоевград

Започна раздаването на изборните книжа на секционните избирателни комисии в община Благоевград. Общо 142 са разкритите избирателни секции в общината. В 11 от тях ще се гласува с хартиена бюлетина, а в 9 секции са осигурени по 2 машини за гласуване.

По предварителен график раздаването на изборните книжа трябва да приключи до 15:40 часа в община Благоевград. В останалите общини от областта раздаването ще започне следобед.

Най-много смени на членове на СИК има в община Петрич - 123 от общо 748 човека. Въпреки това от РИК не очакват затруднения.