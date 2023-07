Зеленски и Столтенберг са разговаряли за деблокиране на зърнения коридор в Черно море

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е разговарял с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг относно зърнената сделка и деблокирането на зърнения коридор в Черно море.

"Идентифицирахме приоритетите и бъдещите етапи за деблокирането и трайната експлоатация на зърнения коридор в Черно море", поясни Зеленски в кратка публикация в Туитър.

Had a phone conversation with NATO Secretary General @jensstoltenberg.



We discussed the implementation of the agreements reached during the Vilnius summit and further actions regarding the integration of Ukraine into @NATO.



We shared assessments of the current situation in the…