Зеленски: Русия не показва интерес към прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че не проявява интерес към прекратяване на войната, като посочи продължаващата серия от въздушни удари по украински градове, предаде ДПА.

Hundreds of attacks on our cities and communities this week: Chernihiv, Kherson, Donetsk, Kharkiv, Dnipro, Odesa, Poltava, Kyiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, and Sumy regions. The Russians launched over 1,020 attack drones, nearly 1,360 guided aerial bombs, and more than 10 missiles… pic.twitter.com/g3mxKpJXyu