Жегата в Европа – дъжд разхлади Париж

В събота бяха счупени поредните температурни рекорди в Западна Европа – Дания, Чехия и Германия отчетоха най-високите температури в историята си.

И докато горещата вълна се насочва към Централна Европа и Балканите, в Париж въздъхнаха с облекчение, след като заваля дъжд.

Тази нощ бури имаше в различни части на Франция и след 11 дни жега температурите спаднаха до около 30 градуса.