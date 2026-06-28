Жегата в Европа – дъжд разхлади Париж
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Снимка: БТА
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В събота бяха счупени поредните температурни рекорди в Западна Европа – Дания, Чехия и Германия отчетоха най-високите температури в историята си.
И докато горещата вълна се насочва към Централна Европа и Балканите, в Париж въздъхнаха с облекчение, след като заваля дъжд.
Тази нощ бури имаше в различни части на Франция и след 11 дни жега температурите спаднаха до около 30 градуса.