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Женският национален отбор по баскетбол на България се срещна с ученици в Самоков

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Спорт
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Възпитаничките на Таня Гатева се готвят за срещата с Хърватия.

Женският национален отбор по баскетбол на България се срещна с ученици в Самоков
Снимка: Георги Адирков
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Женският национален отбор по баскетбол на България подари незабравими емоции на учениците от ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ в Самоков.

Националките посетиха училището по-рано днес и бяха посрещнати изключително топло от децата. Учениците бяха подготвили специална изненада за баскетболистките, с която показаха своето отношение и подкрепа към представителния тим на страната.

Срещата премина в много настроение и усмивки, а състезателките отделиха време за най-малките си почитатели, раздавайки автографи и създавайки незабравими спомени за тях.

Визитата се проведе в навечерието на предстоящите двубои на България от квалификациите за Евробаскет 2027 при жените. Съставът на селекционера Таня Гатева ще изиграе две домакински срещи в „Арена СамЕлион“ в Самоков - срещу Хърватия на 11 ноември от 16:00 часа и срещу Испания на 14 ноември от 19:00 часа.

Последният мач от ноемврийския прозорец за националките е гостуване на Чехия в Прага на 17 ноември.

Подобни инициативи са още една възможност националните състезателки да бъдат близо до децата и да вдъхновяват следващото поколение баскетболисти и баскетболистки.

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