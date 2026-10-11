Жозе Моуриньо отказа да говори пред медиите след скандален мач на Реал Мадрид

Напрежението в Реал Мадрид се покачи въпреки минималната победа с 1:0 над Виляреал. Старши треньорът на „белите“ Жозе Моуриньо привлече вниманието, след като изненадващо отказа да се яви на задължителната пресконференция след двубоя, белязан от изгонването на Винисиус Жуниор.

Според информация на испанското издание "Мундо Депортиво“ решението на португалския специалист е било продиктувано от желанието му да избегне евентуално дисциплинарно наказание в навечерието на важните мачове срещу Севиля и Барселона.

Моуриньо е предпочел да не застава пред журналистите непосредствено след напрегнатата среща, опасявайки се, че изказване под влияние на силните емоции може да доведе до санкция от страна на футболните власти.

Основната цел на португалеца е да запази възможността да ръководи отбора си от тъчлинията в предстоящите ключови двубои. Особено голямо значение има сблъсъкът с Барселона на 25 октомври, който се очертава като едно от най-сериозните изпитания пред мадридчани.

По време на мача срещу Виляреал Моуриньо не скри недоволството си от някои съдийски решения, а ситуацията се изостри допълнително след червения картон на Винисиус Жуниор.

Бразилската звезда се оказа в центъра на скандалните събития, след като дръпна за косата противников футболист. В хода на срещата Винисиус успя и да изпрати топката във вратата, но попадението му беше отменено.

След решението на съдийския екип бразилецът реагира бурно и потърси обяснение от главния арбитър. Напрежението ескалира до степен, в която неговите съотборници трябваше да се намесят, за да го успокоят и да предотвратят допълнителни неприятности.

Впоследствие Винисиус поднесе извинения към клуба и привържениците за поведението си, но това няма да го предпази от евентуална дисциплинарна санкция.

Според първоначалните информации крилото на Реал Мадрид е застрашено от наказание за два мача, което може да го извади от състава за предстоящото Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври.

Подобно развитие би било сериозен удар за мадридчани, които разчитат на скоростта, индивидуалните качества и атакуващата острота на бразилския национал.

Въпреки напрегнатата атмосфера и събитията на терена Реал Мадрид успя да запази минималната си преднина срещу Виляреал и да спечели трите точки.

Победата обаче остана на заден план заради поведението на Винисиус и необичайното решение на Моуриньо да бойкотира медиите. Предстоящите дни ще бъдат важни за "белите“, които очакват яснота около евентуалното наказание на бразилеца.