Реал Мадрид измъкна трудна победа над Виляреал

Реал Мадрид победи Виляреал с 1:0 на „Сантиаго Бернабеу“ в двубой от осмия кръг на испанската Ла Лига. Единственото попадение отбеляза Ян Диоманде в 63-ата минута след подаване на Федерико Валверде.

Гостите започнаха по-уверено, но Килиан Мбапе бе близо до гол още в седмата минута, когато уцели гредата. Реал постепенно пое инициативата, но трудно намираше път към противниковата врата и бе изпратен с освирквания от феновете си на почивката.

След подновяването на играта Жозе Моуриньо пусна в игра Винисиус Жуниор, а в 63-ата минута Диоманде даде преднина на домакините. Първоначално попадението бе отменено заради засада, но след проверка с ВАР голът бе признат.

В 71-вата минута Винисиус също прати топката в мрежата, но попадението не бе зачетено заради нарушение срещу Нейтън-Дилън Салиба. Бразилецът получи и директен червен картон за дърпане на съперника за косата.

Виляреал се опита да се възползва от численото си преимущество и в края потърси изравняване, но Тибо Куртоа се намеси решително при опасен удар на Жорж Микаутадзе.

Така Реал Мадрид се върна към победите след загубата от градския съперник Атлетико, докато Виляреал не успя да продължи възхода си в първенството.