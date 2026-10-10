Барселона продължи победната си серия с класика срещу Хетафе

Барселона записа осми пореден успех от началото на сезона в испанската Ла Лига, след като се наложи с категоричното 3:0 над Хетафе в двубой от осмия кръг. Така каталунците продължават да бъдат едноличен лидер в класирането с пълен актив от 24 точки.

Възпитаниците на Ханзи Флик започнаха ударно и поведоха още във втората минута. Антъни Гордън откри резултата, отбелязвайки първия си гол с екипа на Барселона. В 30-ата минута Габриел Жезус се възползва от груба грешка в отбраната на гостите и удвои аванса на домакините.

Крайното 3:0 бе оформено в 73-ата минута, когато френският защитник Жул Кунде засече прецизно центриране на Ламин Ямал и сложи точка на спора.

Статистиката също показа сериозното превъзходство на Барселона. Каталунците владееха топката в 82 процента от игровото време и отправиха общо 22 удара към противниковата врата. Хетафе така и не намери отговор на офанзивната игра на „синьо-червените“, които продължават без загубена точка от началото на първенството.