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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

1085 души са гласували в Сунгурларе до 16.00 ч.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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1085 души гласували сунгурларе 1600
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Всички избирателни секции са отворили навреме, като няма липсващи членове на секционните избирателни комисии. В град Сунгурларе има разкрити общо 4 избирателни секции.

Ниска избирателна активност бележи изборния ден в община Сунгурларе, където вотът протича на фона на ареста на кмета инж. Димитър Гавазов. Случаят предизвика разнопосочни реакции сред местните жители. Част от тях заявиха, че няма да гласуват, а други все пак упражниха правото си на вот.

Към избирателните урни обаче се отправят сравнително малко хора. Избирателната активност в общината е 10,74% към 16.00 ч. Гласували са едва 1085 души от общо 10 107 имащи право на глас.

Всички избирателни секции са отворили навреме, като няма липсващи членове на секционните избирателни комисии. В град Сунгурларе са разкрити общо четири избирателни секции.

#избори 25 октомври #президентски избори 2026 #Сунгурларе

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