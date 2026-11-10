15 души от катастрофа край Зимница са приети в болница в Сливен
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Снимка: БТА
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15 души, пострдали при тежката катастрофа край Зимница, с различни травми и наранявания са приети в областна болница в Сливен. Това съобщи директорът на Спешната помощ д-р Василиса Симеонова.
На мястото на инцидента са изпратени 5 линейки - четири от Сливен и една от Нова Загора. Трима са 2 отделението по реанимация.
Всички пострада са разпределени в различни отделения. Очакват се подробности за състоянието им по-късно днес. На място се очаква и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.