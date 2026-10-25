15% е избирателната активност в Кюстендилска област
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15% е избирателната активност в Кюстендилска област към 16:00 ч. До урните са отишли 18 344 от избирателите.
Най-висока активност е отчетена в община Трекляно, където са гласували 48 процента от имащите право на глас. В най-големите общини на областта – Дупница и Кюстендил, избирателната активност е съответно 15% и 13%.
Ниска е активността и в Сапарева баня – 16%.
В областта не са регистрирани проблеми с машините, изборния ден протича без сигнали за нарушения, каза председателя на РИК Кюстендил Денис Христов.